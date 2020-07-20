Жук-2: ученые установили мини-камеру на спинку насекомого

Команда американских ученых опубликовала статью, в которой рассказывается о новом изобретении — мини-камере, вес которой всего 250 миллиграммов.

Такие габариты позволят установить камеру на самые маленькие объекты, например на насекомых. Ученые из Университета Вашингтона решили провести такой эксперимент, чтобы подробно изучить жизнь жуков.

Несмотря на массивное по сравнению с насекомым устройство, разработчики утверждают, что камера очень легкая и жук ее не будет чувствовать.

Мини-камера сможет передавать до пяти черно-белых кадров в секунду низкого разрешения на смартфон исследователей. Из-за небольшого размера камера сможет выдавать изображения всего 160 на 120 пикселей, поясняют эксперты.

Камера установлена на механической руке, которая может перемещаться из стороны в сторону. Благодаря этому она может смотреть по сторонам и изучать окружающую среду, как жук, захватывая панорамное изображение с более высоким разрешением.

Так как ученые планируют длительную съемку, нужно было сэкономить время автономной работы. Тогда исследователи включили в систему акселерометр — прибор, который делает фотографии только тогда, когда жук движется. Таким образом, камера могла работать в течение шести часов на полной зарядке.



Команда утверждает, что это «самый маленький в мире наземный энергонезависимый робот с беспроводным зрением». Это устройство позволит исследователям получить информацию о жизни насекомых, которую они не могли бы получить во время наблюдений.