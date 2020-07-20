Жена бизнесмена, убитого людьми Фургала, раскрыла подробности преступления

Лариса Зоря, жена бизнесмена Евгения Зори, убитого людьми нынешнего хабаровского губернатора Сергея Фургала, рассказала, почему расследование дела о гибели ее мужа длилось так долго. По ее словам, Фургал всячески препятствовал ведению следствия, используя свои связи в правоохранительных органах.

«Когда Женю убили, следователи по горячим следам сделали очень большую работу и собрали очень много данных и доказательств. Но когда в деле начали фигурировать фамилии Фургал и Мастрюков, стали вызывать наших сотрудников и говорить, чтобы они поменяли свои показания, поменяли следователя и вскоре дело вообще было закрыто», — цитирует Telegram-канал Mash слова Ларисы Зори.

Она отметила, что Евгения Зорю неоднократно предупреждали о том, что ему грозит опасность со стороны Фургала. Бизнесмену предлагали даже расправиться с политиком, однако он отказался.

Как сообщает Telegram-канал НЕШПОРТ, конфликт между Зорей и Фургалом возник из-за споров о принадлежности одного из корпусов обанкротившегося завода ЖБИ-2, который, согласно решению арбитражного суда, перешел именно к Евгению Зоре.

Напомним, что губернатор региона Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации серии заказных убийств.

«По нашей информации, губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы, владел которой Сергей Фургал», — выяснил телеканал РЕН ТВ.

Наталья Сандалова, мать предпринимателя Романа Сандалова, убитого окружением Фургала, 15 лет писала письма лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и в прокуратуру с просьбой призвать к ответу виновных в гибели ее сына.