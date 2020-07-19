Лукашенко: Бабарико зарыдал и начал давать показания

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания. Никто из задержанных по делу об организованной преступной группе не станет «узником совести». Власти готовы обнародовать все необходимые документы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать», — цитирует ТАСС слова белорусского лидера, сказанные на мероприятии в Витебской области 16 июля.

Фрагмент видеозаписи встречи показали 19 июля в эфире телеканала «Беларусь 1».

В деле Бабарико и его сообщников отсутствует политический заказ, «нет никакого страха и опасности». «Вор должен сидеть тюрьме», и ко всем должно быть одинаковое отношение, добавил Лукашенко, отметив, что все задержанные дают показания.

«Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек», — сказал он.

Еще в июне Лукашенко заявил, что правоохранительные органы подготовят все необходимые документы по делу Белгазпромбанка и передадут их, если будет нужно, представителям России, США, Польши и Интерпола. Фрагмент этого заявления был вновь показан по телевизору 19 июля.

«Мы им покажем эти документы — Лукашенко кого-то боится или там действительно уголовное дело. Мы открыты», — сказал президент.

В эфире «Беларусь 1» также выступил старший следователь департамента финансовых расследований комитета госконтроля Белоруссии Артем Дунько. Он заявил, что при выводе из Белоруссии российского капитала через Белгазпромбанк использовались векселя Газпромбанка. Вся схема была разработана по указанию Бабарико.

По версии следствия, речь идет о миллиардах долларов. Авторы материала считают, что Белгазпромбанк использовался для отмывания незаконных доходов Бабарико, а также его партнеров.

Бабарико предъявили обвинение в легализации или отмывании средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов, даче и получении взятки в крупном размере. Среди задержанных по делу — высшие руководители и сотрудники банка. Они сотрудничают со следствием и дают признательные показания, говорится в материале.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард с 18 июня находятся в следственном изоляторе КГБ Белоруссии, который ведет расследование. ЦИК отказал Бабарико в регистрации в качестве кандидата в президенты на выборах, запланированных на 9 августа. Это стало одной из причин стихийных протестов несколько дней назад.