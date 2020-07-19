Саакашвили рассказал о создаваемых на Украине «частных армиях»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина может прекратить свое существование в нынешнем виде из-за действий местных властей.

По его словам, готовится большой реванш тех сил, которые правящая партия «Слуга народа» подвинула из центральной власти в прошлом году.

Саакашвили, ныне возглавляющий исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, пояснил, что местные чиновники создают у себя в регионах «частные армии», которые финансируются из госбюджета.

«Часть из них готовится к отколу от Украины, — приводит РИА Новости слова политика, сказанные в эфире телеканала „Украина 24“. — Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать».

Примечательно, что 10 июня Саакашвили выступил с громким резонансным заявлением о том, что украинское государство стоит на грани распада из-за укрепления центробежных сил во всех регионах.

В феврале он также предрекал распад Украины на пять государств.

В конце апреля стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост заместителя руководителя правительства по реформам. Позже появилась информация о том, что его кандидатуре не хватает голосов украинских депутатов в Верховной раде.