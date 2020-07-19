В Подмосковье двухлетний мальчик сбежал из дома от побоев отчима
- 19 июля 2020, 18:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
К пункту охраны поселка при совхозе «Останкино» Дмитровского городского округа пришел заплаканный двухлетний мальчик. При этом ребенок не смог ответить на вопросы, где он живет и где его родители.
Староста поселка Алексей Житков вызвал для малыша врачей, а с целью поиска его родителей опубликовал фото мальчика в соцсети «ВКонтакте».
При осмотре ребенка медики обнаружили, что практически все его тело покрыто синяками.
«На ногу ему было больно наступать. На попе синяки, на ноге синяки», — рассказал «360» Житков. Он также уточнил, что родителей забрали в полицию, а ребенка увезли на скорой помощи.
Позже стало известно, что мальчика ежедневно избивал 22-летний отчим.
Как рассказала телеканалу старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, после задержания молодой человек признался, что бил малыша из-за личной неприязни.
Мужчине в ближайшее время предъявят обвинение по статье «Истязание». Матери мальчика грозит уголовная ответственность по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
В настоящее время пострадавший ребенок находится в больнице.
Ранее сообщалось, что Вологодский областной суд признал виновными супругов Юлию Б. и Евгения Б. в убийстве и истязании 6-летнего приемного сына.
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