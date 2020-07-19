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Видео: на аттракционе в Нальчике люди провисели вниз головой 8 минут

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кадр из видео

кадр из видео

В Сети появилось видео, запечатлевшее инцидент, произошедший в парке отдыха в Нальчике.

На кадрах видно, что посетители парка висят вниз головой на одном из аттракционов, внезапно вышедшем из строя.

Слышно, как одна женщина жалобно кричит: «Опустите меня, пожалуйста».

По данным Mash, людям пришлось так провисеть восемь минут. Затем любителей острых ощущений благополучно вернули на землю.

Как пишет паблик, администрация парка даже не извинилась перед ними.

Ранее «Ридус» сообщал, что более десятка посетителей парка аттракционов в тайском Лопбури рухнули вниз во время катания на карусели. На видеозаписи можно разглядеть, как люди на большой скорости падают с продолжающей двигаться карусели.

Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Борис Рабинович предупредил, что не стоит волноваться из-за мелких дефектов на аттракционах, даже если это ржавчина.

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