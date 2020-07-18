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Российский легкоатлет объяснил, почему он решил выступать за Белоруссию

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© Instagram.com

© Instagram.com

Российский прыгун с шестом Матвей Волков принял решение продолжить свою спортивную карьеру в Белоруссии, поскольку от этого зависит его будущее, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Здесь ловить нечего. Жалко только, что все друзья и родственники остаются в Иркутске», — признался 16-летний легкоатлет в интервью изданию.

Отец спортсмена, серебряный призер ОИ-1980 в прыжках с шестом Константин Волков объяснил, что не хочет, чтобы его сын «из-за дурацких действий чиновников подвергся дискриминации».

В свою очередь пользователи соцсетей поддержали юного спортсмена.

Примечательно, что в феврале на крытом стадионе Волков взял высоту 5,5 метра, установив неофициальный мировой рекорд в возрастной категории до 16 лет.

Напомним, 2 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций World Athletics приостановила выдачу российским спортсменам нейтрального статуса, который после всех допинговых скандалов вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) позволил бы нашим легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях. Это решение вызвано тем, что ВФЛА не выплатила штраф в размере 5 млн долларов.

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