Создатели сайтов-двойников интернет-магазинов задержаны в Петербурге

В Петербурге задержали трех человек, которые, по версии следствия, создавали сайты-двойники интернет-магазинов известных торговых брендов и похищали деньги с банковских счетов граждан.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мошенники не только использовали «зеркальные» сайты, но также приобретали в теневом сегменте интернета реквизиты банковских карт.

По предварительным данным, злоумышленникам удалось завладеть сведениями о банковских счетах более двух тысяч граждан. Нанесенный им ущерб составил около четырех миллионов рублей, приводит слова Волк ТАСС.

Она добавила, что в ходе обысков были изъяты более двухсот сим-карт и десять мобильных телефонов с информацией, имеющей доказательственное значение для уголовного дела, которое возбуждено по статье «Кража».