Из затонувшего в Москве-реке буксира произошла утечка топлива
- 18 июля 2020, 15:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Москве-реке близ Красногорска затонул частный буксир, в результате чего произошла утечка солярки.
В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
«По предварительным данным, сегодня в 11:25 частный буксир, пришвартованный к пирсу, затонул в акватории Москвы-реки в районе подмосковного Красногорска», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в результате затопления произошла утечка дизельного топлива и образовалось радужное пятно на водной поверхности.
Telegram-канал «Подъём» опубликовал видео, запечатлевшее характерные разводы на воде. Паблик также уточнил, что затонуло двадцатиметровое судно.
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