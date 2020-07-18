Из затонувшего в Москве-реке буксира произошла утечка топлива

В Москве-реке близ Красногорска затонул частный буксир, в результате чего произошла утечка солярки.

В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«По предварительным данным, сегодня в 11:25 частный буксир, пришвартованный к пирсу, затонул в акватории Москвы-реки в районе подмосковного Красногорска», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в результате затопления произошла утечка дизельного топлива и образовалось радужное пятно на водной поверхности.

Telegram-канал «Подъём» опубликовал видео, запечатлевшее характерные разводы на воде. Паблик также уточнил, что затонуло двадцатиметровое судно.