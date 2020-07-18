Найдено еще одно преимущество вакцины от гриппа

Команда специалистов из Копенгагенского университета в Дании использовала общенациональный регистр медицинских карт для выявления пациентов с диабетом, которые в течение девяти сезонов гриппа с 2007 по 2016 год проходили вакцинацию.

Ученые хотели выяснить, может ли прививка от гриппа влиять на здоровье в целом. На протяжении четырех лет авторы работы мониторили здоровье 241 551 пациента, принявших участие в исследовании.

Во время наблюдения 3,4 процента пациентов умерли от различных причин, включая сердечно-сосудистые заболевания (1,7 процента) и острый инфаркт миокарда (ОИМ) или инсульт (0,6 процента). Сравнивая результаты с исследованиями, в которых принимали участие люди с диабетом, которые не проходили вакцинацию, оказалось, что прививка от гриппа была достоверно связана со снижением риска смерти от всех перечисленных причин.

Вакцинация также была связана со сниженным риском госпитализации с острыми осложнениями, связанными с диабетом, такими как диабетический кетоацидоз, гипогликемия или инсулиновая кома.



Наше исследование значительно увеличивает количество фактических данных, свидетельствующих о положительном эффекте вакцинации против гриппа у пациентов с диабетом, — пишут авторы.

Напомним, что в 2020 году вакцинацию от гриппа в России будут проводить даже раньше, чем в прошлые годы. Прививка от гриппа поможет избежать опасного вирусного заболевания, которое ежегодно уносит жизни сотни людей.