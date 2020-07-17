ХК «Спартак» сообщил о массовом заболевании COVID-19 в клубе

Несколько игроков московского хоккейного клуба «Спартак» заболели коронавирусом, в связи с чем пришлось прервать тренировочный сбор команды.

Было принято решение о проведении дополнительного тестирования всех хоккеистов, тренеров и сотрудников клуба, находящихся на спортивной базе в Новогорске, сообщается на сайте «Спартака».

Отмечается, что по итогам тестирования на наличие COVID-19, прошедшего 10 июля, анализы с положительным результатом оказались у двух хоккеистов, а также сотрудника из числа персонала команды. Все инфицированные были немедленно изолированы в одноместных номерах гостиницы.

По результатам повторного тестирования коронавирус был обнаружен еще у шести игроков и одного сотрудника команды, говорится в сообщении. Их поместили на изоляцию по месту жительства. У всех инфицированных болезнь протекает в легкой форме без осложнений.

Игрокам с отрицательными анализами разрешили тренироваться в Новогорске.

Ранее сообщалось, что COVID-19 выявили у 9 игроков футбольного клуба «Сочи». До этого случаи массового заражения коронавирусом были выявлены в «Ростове», «Оренбурге» и «Динамо».