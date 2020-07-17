«Спартак» занял первое место в неофициальном первенстве Москвы по футболу

В Twitter московского «Спартака» опубликована турнирная таблица, в которую включены результаты всех матчей чемпионата России между московскими клубами.

Набрав 11 очков, красно-белые заняли первое место и стали неофициальным чемпионом Москвы.

«Москва — красно-белая!», — так озаглавлена публикация таблицы.

На второй строчке расположилось «Динамо», в активе которого восемь очков. На счету ЦСКА и «Локомотива» по семь очков.

В российском первенстве дела у «Спартака» обстоят значительно хуже: клуб занимает лишь 9-е место.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева на 200 тысяч рублей за неудачную шутку о московском «Спартаке». По словам члена комитета по этике РФС Андрея Созина, Медведев наказан за комментарий по нашумевшему видео из раздевалки «Зенита», где игроки отмечали свое чемпионство.