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Для сбора денег мошенники воспользовались именем российского футболиста

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Мошенники организовали сбор денег на лечение от коронавируса несуществующей сестры российского футболиста Сергея Давыдова.

Злоумышленники присылали сообщения друзьям Давыдова с телефонного номера, зарегистрированного в Северной Осетии.

Об этом футболист узнал от своих друзей. «Мне просто звонили и переписку скинули. Но очень много было звонков, я в шоке», — рассказал Давыдов в беседе с «360».

Он признался, что не в курсе, кто из его окружения попался на уловку хакеров, и добавил, что мошенники действовали очень правдоподобно. «Общались так, как будто это я говорил, — пояснил футболист телеканалу. — Моими словами, знали кого как зовут, к кому я как обращаюсь».

Как писал ранее «Ридус», сообщения, предлагающие переводить криптовалюту на указанный счет, появились на страницах Apple, Uber, Барака Обамы и Джозефа Байдена, Илона Маска и Билла Гейтса, самого богатого бизнесмена мира — главы Amazon Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и исполнительного директора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао. Все им «обещали» вернуть в два раза больше средств, чем они отправят.

В итоге этот массированный взлом учетных записей в Twitter известных персон и крупных компаний принес злоумышленникам не менее 110 тысяч долларов.

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