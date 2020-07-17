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Затопленная набережная Филевского парка в Москве попала на видео

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кадр из видео

кадр из видео

Дожди, которые уже несколько дней идут в столице, привели к тому, в некоторых районах города Москва-река вышла из берегов.

Полностью затопленной оказалась набережная Филевского парка на западе Москвы.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное ФАН.

Как пишет издание, по некоторым оценкам, вода поднялась примерно на метр.


Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала «Ридусу», какой погоды стоит ожидать жителям Москвы и Подмосковья в ближайшие выходные. По ее словам, в субботу местами ожидается небольшой дождь, днем в столице +20…+25 °C. В воскресенье днем местами может пройти дождь, гроза. Воздух прогреется до +21…+23 °C.

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