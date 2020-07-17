найти ×
   
  • USD +0.48
    71.71
  • EUR +0.45
    81.68
СохранитьСохранено0
×

00172

Башкирских чиновников решили переселить из офисов в вагончики

Small f1a6d446e0
© flickr.com

© flickr.com

Дирекция по охране природных территорий Башкортостана приняла решение отправить начальников и инспекторов местных парков ближе к народу.

По мнению руководства, чем ближе к парку будут чиновники, тем лучше.

В результате сотрудникам пришлось поменять свои уютные офисы на лишенные всяческих удобств вагончики-бытовки.

Как свидетельствует видеосюжет, опубликованный Telegram-каналом Mash, инспекторы считают по-другому. Они подозревают, что руководство просто хочет продать их базу.

Работать в неприспособленных для этого вагончиках у них нет никакого желания. Одного из недовольных сотрудников уже уволили, пишет паблик.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии
201690читать позжечитаю позже
Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети
6041030читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

106538927читать позжечитаю позже

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт19 апреля

В службе поддержки вину свалили на «Яндекс.Еду».

-5135080читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM