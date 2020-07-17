Башкирских чиновников решили переселить из офисов в вагончики

Дирекция по охране природных территорий Башкортостана приняла решение отправить начальников и инспекторов местных парков ближе к народу.

По мнению руководства, чем ближе к парку будут чиновники, тем лучше.

В результате сотрудникам пришлось поменять свои уютные офисы на лишенные всяческих удобств вагончики-бытовки.

Как свидетельствует видеосюжет, опубликованный Telegram-каналом Mash, инспекторы считают по-другому. Они подозревают, что руководство просто хочет продать их базу.

Работать в неприспособленных для этого вагончиках у них нет никакого желания. Одного из недовольных сотрудников уже уволили, пишет паблик.