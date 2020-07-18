Чем еще опасно лето 2020

Помимо пандемии коронавируса есть и другие опасности этим летом. Например, аномально жаркая погода, говорят ученые.

В июле рекордная жара была зафиксирована не только в США и Европе, но и во многих российских городах. Хотя многие с нетерпением ожидают прихода лета каждый год, важно понимать, что жара может быть опасной.

Особенно опасно, когда жара держится подряд несколько дней. Такие жаркие дни могут вызвать целый спектр заболеваний, включая тепловое истощение и тепловой удар, последний из которых может привести к летальному исходу. Кроме того, жара может ухудшить существующие хронические заболевания.

В отличие от других погодных явлений, таких как ураганы и торнадо, жара напрямую не влияет на смертность, однако может увеличивать риски летального исхода. По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно от жары умирает в среднем 658 человек.

Поскольку трудно сказать, была ли чья-то смерть вызвана жарой, особенно если жара способствовала смерти от хронического заболевания, истинное число смертей из-за жары может быть намного больше.

Недавно американские ученые провели исследование, в котором использовали статистические модели для связи суточных температур по всей территории США с ежедневными числами смертей в период с 1997 по 2006 год.

Эта модель позволила определить, сколько смертей произошло в самые жаркие дни, независимо от причин, перечисленных в свидетельстве о смерти.

Наши результаты показали, что жара способствовала примерно 5600 смертям в США ежегодно, в то время как наше исследование включало только две трети населения США. Даже умеренно жаркая погода была связана с избыточной смертностью — около 3300 в год, — говорят специалисты.

COVID-19 и жара

В то время как некоторые надеялись, что летняя жара и влажность замедлят распространение COVID-19, исследования из Университета Торонто показали, что погода не является существенным фактором и что такие меры общественного здравоохранения, как физическое дистанцирование, оказывают гораздо большее влияние на замедление роста эпидемии.

Ученые напоминают, что есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы защитить себя и других от жары, например, не забывайте пить как можно больше воды, а также не перегреваться на солнце. Также не забывайте контролировать детей и пожилых людей, напоминая о вреде жаркой погоды.