Задержан начальник колонии в Калмыкии, ставший пособником террористов

В отношении начальника колонии в Калмыкии, где обнаружили ячейку террористов, и его бывшего зама возбуждены уголовные дела, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что в пособничестве террористам и получении взяток подозреваются начальник ФКУ ИК-2 Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев.

Следствием установлено, что в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов создал на территории колонии террористическое сообщество, в состав которого входили более 100 осужденных. После освобождения в 2015 году Гасанов объявил себя амиром, а 31 марта того же года он был ликвидирован, сообщает РИА Новости.

В свою очередь Батаев и Цамаев за денежное вознаграждение оказывали пособничество руководителям террористической ячейки, доставляя им мобильные телефоны, планшеты, запрещенную экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы и другие запрещенные предметы и вещества. «Также участников сообщества заблаговременно информировали о планируемых сотрудниками ФСИН России обысках и досмотрах», — цитирует Петренко агентство.

В настоящее время оба фигуранта уголовных дел задержаны.

Ранее сообщалось, что в отношении двух сотрудников СИЗО «Матросская Тишина» возбуждено уголовное дело о получении взятки в 5 миллионов рублей. По данным следствия, старший оперуполномоченный оперативного отдела и инспектор отдела режима и надзора за денежное вознаграждение доставляли на территорию изолятора сим-карты, телефоны, алкоголь и другие запрещенные предметы.