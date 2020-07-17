В NASA рассказали, когда запустят телескоп Джеймс Уэбб

Представители NASA заявили, что запуск телескопа Джеймса Уэбба снова откладывается. На этот раз запуск переносится на 31 декабря 2021 года из-за пандемии коронавируса, а также технических проблем. Ранее работа телескопа планировала начаться в марте 2021 года.

Настойчивость и новаторство всей команды ученых и инженеров позволили нам работать в сложных ситуациях, которые мы не могли предвидеть на нашем пути к запуску этой беспрецедентной миссии. Уэбб — самый сложный телескоп в мире, и наша задача со всей ответственностью подойти к запуску. Лишняя страховка не повредит, — пишут специалисты.

Ученые отмечают, что несмотря на большие затраты на строительство телескопа, финансирование миссии будет покрываться за счет существующих программ.

На этой неделе руководители миссии успешно завершили электрические испытания обсерватории. Это испытание стало важной вехой в подготовке к предстоящим акустическим и вибрационным экологическим испытаниям всей обсерватории, которые должны начаться в августе.

В дополнение к текущим испытаниям ученые планируют провести наземное системное тестирование полностью интегрированной обсерватории. Для того чтобы Джеймс Уэбб смог ответить на фундаментальные вопросы о нашем космическом происхождении, все системы телескопа должны работать исправно.

Изначально телескоп должны были запустить в 2007 году, но это событие многократно откладывалось.

