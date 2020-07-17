Поспешили снимать карантин: в Индии более миллиона заболевших

Новые вспышки коронавируса, даже в таких отдаленных районах, как западный Синьцзян Китая, побуждают весь мир усилить меры по борьбе с пандемией, поскольку число подтвержденных случаев заболевания во всем мире приближается к 14 миллионам.

Сегодня, 17 июля, власти Индии заявили, что в стране число заболевших превысило 1 миллион случаев. Индия по количеству заболевших уступает только США и Бразилии, где количество зараженных уже больше 2 миллионов, а смертей — около 76 000.

Рост заболевших в Индии заставил задуматься о готовности страны справиться с неизбежной второй волной, которая может захлестнуть больницы и подвергнуть испытанию слабую систему здравоохранения страны.

В Бангалоре, городе, который является центром индийских технологических инноваций, правительство приказало провести недельный карантин, который начался во вторник вечером после того, как число случаев возросло в геометрической прогрессии.

Местные органы власти отчаянно пытаются подавить вспышки эпидемии и сохранить свою экономику в рабочем состоянии, поскольку пандемия распространяется во все, даже самые удаленные уголки страны.

Эксперты отмечают, что новый всплеск заболевания мог начаться после частичного снятия карантина в начале июня. Тогда торговые центры и храмы вновь открылись в нескольких городах Индии, несмотря на то, что в стране ежедневно регистрировалось рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом.

После 10-недельной изоляции правительство рискнуло снять некоторые ограничения в попытке ослабить разрушительный удар по экономике, нанесенный коронавирусом. Это поспешное решение привело к новой волне коронавируса, из-за которой придется снова вводить карантин, считают специалисты.