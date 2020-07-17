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Названа опасность коронавируса для людей с проблемными венами

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что пациенты с COVID-19 и симптомами недостаточного кровоснабжения нижних конечностей, как правило, имеют более крупные сгустки крови и риск образования тромбов.

Это в свою очередь приводит к увеличенному риску ампутации конечностей и смерти.

Предыдущие исследования также установили связь COVID-19 с тромбами в легочных артериях. Однако меньше известно о связи вируса с артериальным тромбозом нижних конечностей, состоянием, характеризующимся сгустками крови в артериях, которые препятствуют притоку насыщенной кислородом крови к ногам.

Во время пика пандемии COVID-19 в Нью-Йорке рентгенологи из городского медицинского центра Монтефиоре наблюдали увеличение числа пациентов, получивших осложнения в виде артериального тромбоза нижних конечностей.

Пациенты приходили в больницы с жалобами на холод, боль или бледность ног. Часто эти симптомы ишемии ног, состояния, при котором кровоток в нижних конечностях ограничен, сопровождались кашлем, высокой температурой и другими симптомами коронавируса.

В марте и апреле 2020 года исследователи выявили 16 пациентов с коронавирусом, средний возраст которых составлял 70 лет, которым была проведена КТ-ангиография нижних конечностей по поводу симптомов ишемии ног.

Эти пациенты были сопоставлены с 32 пациентами без коронавируса, средний возраст которых составил 71 год. Они также прошли КТ-ангиографию с аналогичными симптомами в предыдущие годы.

Оказалось, что все пациенты с инфекцией COVID-19, проходившие КТ-ангиографию нижних конечностей, имели по крайней мере один сгусток в ноге. Среди неинфицированных пациентов сгустки обнаружили только у 69%.

Тромбы у пациентов с COVID-19 были значительно крупнее и поражали артерии выше по ноге с большей частотой, чем у пациентов контрольной группы. Смерть или ампутация конечностей чаще встречались у пациентов COVID-19.

Мы обнаружили, что артериальный тромбоз, связанный с инфекцией COVID-19, характеризовался тяжелыми исходами, а именно ампутацией конечностей и смертью, которые составили 25% и 38% соответственно, — заключили ученые.

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Мужчина, по вине которого бездомный умер за 6 долларов, вышел под залог

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Американец Кеонте Джонс, арестованный за «умышленное пренебрежение безопасностью человека», в результате которого погиб бездомный, вышел на свободу под залог.

28-летний Джонс совершил вменяемое ему в вину преступление 20 июня, когда встретил в Лас-Вегасе Ларри Конера, попросившего у него подаяния. Кеонте вместо этого предложил бездомному сделать сальто за шесть долларов (около 431 рубля). При третьей попытке 55-летний Конер неудачно приземлился на шею и сломал себе позвоночник.

По данным полиции Лас-Вегаса, Джонс снимал происходящее на видео и вел онлайн-трансляцию в Facebook, другие очевидцы происшествия смеялись. В конце концов они все же вызвали скорую помощь, и Ларри Конер был доставлен в больницу, где и умер десять дней спустя. 

Полиция начала расследование дела после того, как родственники Конера предупредили правоохранителей о видео. 14 июля Кеонте Джонс был арестован, но, как сообщает CNN, сейчас он уже на свободе

Это не единственный подобный случай в США. На днях в Гонолулу полицейский Джон Рабаго был приговорен к четырем годам тюрьмы за то, что он принудил бездомного облизать общественный писсуар под угрозой избиения. Его сослуживец Реджинальдо Рамонес, который тоже присутствовал при издевательствах над бродягой, был уволен 

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