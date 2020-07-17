Названа опасность коронавируса для людей с проблемными венами

Команда американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что пациенты с COVID-19 и симптомами недостаточного кровоснабжения нижних конечностей, как правило, имеют более крупные сгустки крови и риск образования тромбов.

Это в свою очередь приводит к увеличенному риску ампутации конечностей и смерти.

Предыдущие исследования также установили связь COVID-19 с тромбами в легочных артериях. Однако меньше известно о связи вируса с артериальным тромбозом нижних конечностей, состоянием, характеризующимся сгустками крови в артериях, которые препятствуют притоку насыщенной кислородом крови к ногам.

Во время пика пандемии COVID-19 в Нью-Йорке рентгенологи из городского медицинского центра Монтефиоре наблюдали увеличение числа пациентов, получивших осложнения в виде артериального тромбоза нижних конечностей.

Пациенты приходили в больницы с жалобами на холод, боль или бледность ног. Часто эти симптомы ишемии ног, состояния, при котором кровоток в нижних конечностях ограничен, сопровождались кашлем, высокой температурой и другими симптомами коронавируса.

В марте и апреле 2020 года исследователи выявили 16 пациентов с коронавирусом, средний возраст которых составлял 70 лет, которым была проведена КТ-ангиография нижних конечностей по поводу симптомов ишемии ног.

Эти пациенты были сопоставлены с 32 пациентами без коронавируса, средний возраст которых составил 71 год. Они также прошли КТ-ангиографию с аналогичными симптомами в предыдущие годы.

Оказалось, что все пациенты с инфекцией COVID-19, проходившие КТ-ангиографию нижних конечностей, имели по крайней мере один сгусток в ноге. Среди неинфицированных пациентов сгустки обнаружили только у 69%.

Тромбы у пациентов с COVID-19 были значительно крупнее и поражали артерии выше по ноге с большей частотой, чем у пациентов контрольной группы. Смерть или ампутация конечностей чаще встречались у пациентов COVID-19.

Мы обнаружили, что артериальный тромбоз, связанный с инфекцией COVID-19, характеризовался тяжелыми исходами, а именно ампутацией конечностей и смертью, которые составили 25% и 38% соответственно, — заключили ученые.