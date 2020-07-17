«Бредом» назвали в Госдуме обвинения России в краже данных по вакцине

Попытки Лондона обвинить Москву в причастности к похищению данных о вакцине против COVID-19 говорят о дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Великобританией. При этом заявления подобного рода можно считать «несусветной глупостью», отметил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Лондон пытается найти видимые и невидимые причины, чтобы обвинить Москву в каких-то фантастических вещах», — цитирует его слова ФАН.

Интересной выглядит и позиция Соединенных Штатов, подключившихся к обвинениям в адрес России. Вашингтон, напомнил депутат, не так давно вышел из Всемирной организации здравоохранения. Это лишний раз подтверждает отрицательное отношение к общей политике поиска средства борьбы с коронавирусом.

«Если брать в пример Россию, то страна заинтересована в поиске вакцины и лекарства от коронавируса. Москва первой приходит на помощь, когда союзные государства по блоку НАТО или Евросоюзу отказывают в ней той же Италии. При этом Россия еще вносит свой вклад в создание вакцины и изобретение лекарства. На этом фоне заявления Британии, США и Канады звучат бредово», — сказал Швыткин.

Вполне возможно, что некоторые страны Запада пытаются помешать продвижению на рынке российского препарата. Для этого они и начали обвинять Россию в кибератаках, добавил депутат.

Примерно такое же мнение высказал и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с британским радио.