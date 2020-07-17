3D-модель шляпы Николая II поможет идентификации его останков

Японский полицейский Цуда Сандзо 11 мая 1891 года в городе Оцу напал с мечом на будущего императора России Николая II. Последний монарх из рода Романовых тогда остался жив, но получил ранение головы. Пострадала и шляпа, которая была на наследнике престола в злополучный день. Она до сих пор хранится в Эрмитаже. Теперь ее трехмерная модель, вероятно, поможет идентифицировать останки, покоящиеся в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

«Трехмерные копии шляпы и черепа, идентифицированного как Романов Н. А., можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе», — цитирует газета «Известия» слова старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марины Молодцовой.

Зажившие раны в ходе антропологической экспертизы были обнаружены на черепе, найденном в Поросенковом логе под Екатеринбургом. Предполагается, что он принадлежит Николаю II.

Молодцова добавила, что раны по расположению, механизму возникновения, форме и размерам похожи на описание рубленых повреждений на голове будущего императора, полученных в Оцу.

Историки до сих пор не знают доподлинно, какие мотивы побудили Цуду Сандзо напасть на русского наследника. Потомок самураев охранял в тот день улицу, на которой появились высокопоставленные гости. Он бил Николая со спины, но жертва в последний момент обернулась, что вероятно и спасло будущего царя.

На суде нападавший молчал, лишь обмолвившись, что его возмутило непочтение, выказанное Николаем памятнику жертвам Сацумского восстания. Цуду Сандзо приговорили к пожизненному заключению на острове Хоккайдо. Его родственники стали изгоями, а в его родной деревне запретили давать детям имя человека, опозорившего нацию. Японцы даже хотели переименовать город Оцу, где произошел неприятный инцидент, но до этого дело не дошло.

Японский рисунок, изображающий инцидент в Оцу.

Цуду Сандзо не прожил после суда и года, умерев в тюрьме от пневмонии. По слухам, смерть могла стать следствием голодовки. Николай пережил своего потенциального убийцу почти на 27 лет. Летом 1918 года его вместе с семьей расстреляли в Екатеринбурге. Могилу последнего царя долгое время никто не искал, где закопали его тело, точно узнать было практически невозможно.



Предположительное место захоронения нашли в 1991 году. В месте под названием Поросенков лог по последней версии обнаружили останки царя, царицы и трех их дочерей. В 2007 году поблизости была найдена еще одна могила — предположительно цесаревича Алексея и великой княжны Марии.

Русская православная церковь до сих пор не признала найденные останки подлинными. Считается, что для этого мало доказательств. В июле 2018 года Следственный комитет России сообщил о положительных результатах комплексных молекулярно-генетических экспертиз останков семьи Николая Романова и слуг, расстрелянных вместе с ней.