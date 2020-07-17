3D-модель шляпы Николая II поможет идентификации его останков
- 17 июля 2020, 03:27
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Японский полицейский Цуда Сандзо 11 мая 1891 года в городе Оцу напал с мечом на будущего императора России Николая II. Последний монарх из рода Романовых тогда остался жив, но получил ранение головы. Пострадала и шляпа, которая была на наследнике престола в злополучный день. Она до сих пор хранится в Эрмитаже. Теперь ее трехмерная модель, вероятно, поможет идентифицировать останки, покоящиеся в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.
«Трехмерные копии шляпы и черепа, идентифицированного как Романов Н. А., можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе», — цитирует газета «Известия» слова старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марины Молодцовой.
Зажившие раны в ходе антропологической экспертизы были обнаружены на черепе, найденном в Поросенковом логе под Екатеринбургом. Предполагается, что он принадлежит Николаю II.
Молодцова добавила, что раны по расположению, механизму возникновения, форме и размерам похожи на описание рубленых повреждений на голове будущего императора, полученных в Оцу.
Историки до сих пор не знают доподлинно, какие мотивы побудили Цуду Сандзо напасть на русского наследника. Потомок самураев охранял в тот день улицу, на которой появились высокопоставленные гости. Он бил Николая со спины, но жертва в последний момент обернулась, что вероятно и спасло будущего царя.
На суде нападавший молчал, лишь обмолвившись, что его возмутило непочтение, выказанное Николаем памятнику жертвам Сацумского восстания. Цуду Сандзо приговорили к пожизненному заключению на острове Хоккайдо. Его родственники стали изгоями, а в его родной деревне запретили давать детям имя человека, опозорившего нацию. Японцы даже хотели переименовать город Оцу, где произошел неприятный инцидент, но до этого дело не дошло.
Цуду Сандзо не прожил после суда и года, умерев в тюрьме от пневмонии. По слухам, смерть могла стать следствием голодовки. Николай пережил своего потенциального убийцу почти на 27 лет. Летом 1918 года его вместе с семьей расстреляли в Екатеринбурге. Могилу последнего царя долгое время никто не искал, где закопали его тело, точно узнать было практически невозможно.
Предположительное место захоронения нашли в 1991 году. В месте под названием Поросенков лог по последней версии обнаружили останки царя, царицы и трех их дочерей. В 2007 году поблизости была найдена еще одна могила — предположительно цесаревича Алексея и великой княжны Марии.
Русская православная церковь до сих пор не признала найденные останки подлинными. Считается, что для этого мало доказательств. В июле 2018 года Следственный комитет России сообщил о положительных результатах комплексных молекулярно-генетических экспертиз останков семьи Николая Романова и слуг, расстрелянных вместе с ней.
Войти через социальные сети: