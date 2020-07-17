Фетисов призвал дипломатов «воевать» за российских фанатов в тюрьме Франции

Дипломатические службы Российской Федерации во Франции должны «подключить все силы» для освобождения российских футбольных болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова, которые находятся во французской тюрьме уже более двух лет. Печальная история соотечественников требует человеческого понимания и активных действий. Тем более, что россияне не заслужили такого жестокого наказания, заявил знаменитый хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

«Надеюсь, что адвокаты смогут грамотно аргументировать эту позицию, а дипломатические службы — защитить наших граждан. За своих, напомню, всегда нужно воевать, это закон. Необходимо подключать все силы, чтобы добиться результата, и чтобы ребята как можно скорее вернулись домой», — цитирует РИА Новости слова Фетисова.

Михаила Ивкина и Павла Косова обвиняют в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году. Россияне по-прежнему остаются в тюрьмах Марселя, несмотря на слабые доказательства их вины. Суд намечен на 7 декабря 2020 года.

«Человек пошел крайним за то, что совершали другие люди, так нельзя делать. Они не совершали преступления, за которое должно следовать такое жесткое и даже жестокое наказание. К этой истории нужно применить как можно больше человеческого понимания и не выдергивать трактуемую непонятно кем и непонятно как фактуру», — подчеркнул Фетисов.

«Ридус» ранее подробно освещал тему, рассказывая о судьбе спартаковского болельщика Михаила Ивкина, которого дома ждут жена и трое детей. Россиянина задержали в аэропорту Мюнхена в феврале 2018 года. Долгое время он не получал практически никакой помощи и поддержки со стороны российских дипломатов. Однако активное обсуждение происшедшего в прессе, инициированное семьей и друзьями болельщика, изменило ситуацию.

За Михаила вступились правозащитники, к решению вопросов подключились дипломатические службы. Ивкин и его близкие надеются, что справедливость восторжествует.