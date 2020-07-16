Законопроект о преступлениях против пожилых граждан внесли в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому преступления против людей старше 75 лет будут считаться отягчающим обстоятельством.

Об этом документе, предусматривающем внесение соответствующих поправок в УК РФ, газете «Известия» рассказала разработчик законопроекта, член комитета ГД по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как отмечает издание, в 2019 году, по данным Генпрокуратуры, против пожилых и стариков было совершено 177,5 тысяч преступлений. Чаще всего пенсионеры становятся жертвами мошенников или подвергаются физическому насилию, пишет газета.

Полковник МВД в отставке, адвокат Евгений Черноусов сравнил преступления против лиц старше 75 лет с деяниями против несовершеннолетних, поскольку и те, и другие одинаково беспомощны. Однако в то время как в отношении детей сформированы нормы дополнительной защиты, законодательство РФ еще не выделило в особую категорию преступления против пожилых граждан.

Ранее группа депутатов от ЛДПР пообещала внести в Госдуму законопроект, который предусматривает снижение возраста для начисления «старческой» надбавки к пенсии с 80 до 75 лет.