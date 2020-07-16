Трамп продолжит пользоваться Твиттером после взлома

Учетная запись президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Twitter надежна защищена. Поэтому глава государства не перестанет пользоваться социальной сетью после масштабного взлома аккаунтов известных персон, произошедшего накануне, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Президент останется в Твиттере», — цитирует ее слова Reuters.

Макинани подчеркнула, что аккаунт Трампа оставался защищенным и «не подвергался опасности во время этих атак».

Многим политикам, бизнесменам, известным людям и крупным компаниям повезло меньше. Хакеры взломали их страницы и разместили предложения в духе финансовых пирамид. Apple и Uber, Барак Обама и Джозеф Байден, Илон Маск и Билл Гейтс, Джефф Безос, Канье Уэст, Уоррен Баффет и другие стали невольными соучастниками аферы, которая принесла мошенникам не менее 100 тысяч долларов.

Twitter в результате атаки был вынужден приостановить размещение записей в некоторых аккаунтах с большим числом подписчиков, а также ограничить работу сервиса по восстановлению паролей. Социальная сеть даже перенесла запуск некоторых обновлений.

В результате атаки акции Twitter упали более чем на 3%. Расследованием дела о взломе занимается ФБР. А Джо Байден после инцидента попросил денег на свою избирательную кампанию.