найти ×
   
  • USD +0.43
    71.23
  • EUR +0.39
    81.23
СохранитьСохранено0
×

00159

Трамп продолжит пользоваться Твиттером после взлома

Small a73d41983d
© Pixabay

© Pixabay

Учетная запись президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Twitter надежна защищена. Поэтому глава государства не перестанет пользоваться социальной сетью после масштабного взлома аккаунтов известных персон, произошедшего накануне, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Президент останется в Твиттере», — цитирует ее слова Reuters.

Макинани подчеркнула, что аккаунт Трампа оставался защищенным и «не подвергался опасности во время этих атак».

Многим политикам, бизнесменам, известным людям и крупным компаниям повезло меньше. Хакеры взломали их страницы и разместили предложения в духе финансовых пирамид. Apple и Uber, Барак Обама и Джозеф Байден, Илон Маск и Билл Гейтс, Джефф Безос, Канье Уэст, Уоррен Баффет и другие стали невольными соучастниками аферы, которая принесла мошенникам не менее 100 тысяч долларов.

Twitter в результате атаки был вынужден приостановить размещение записей в некоторых аккаунтах с большим числом подписчиков, а также ограничить работу сервиса по восстановлению паролей. Социальная сеть даже перенесла запуск некоторых обновлений.

В результате атаки акции Twitter упали более чем на 3%. Расследованием дела о взломе занимается ФБР. А Джо Байден после инцидента попросил денег на свою избирательную кампанию.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт
-5135080читать позжечитаю позже
Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
25016786читать позжечитаю позже

главное


Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети

Особенно в восторге от него дети.

44633098читать позжечитаю позже

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду13 декабря 2019

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

31764978читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM