Фетисов предложил руководству РУСАДА на время оставить свои посты

Прославленный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что руководители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должны временно прекратить выполнять свои обязанности, чтобы не дискредитировать работу организации. В сложившейся ситуации это будет наилучшим решением.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков 13 июля поделился результатами углубленного аудита РУСАДА. В результате проверки были найдены нарушения в финансовой деятельности. Также стало известно о попытке генерального директора агентства Юрия Гануса задним числом утвердить отчетность и аудитора.

Все это заставило учредителей РУСАДА усомниться в представленных материалах. Позднее на сайте агентства появилось частичное опровержение данной информации.

«Сложно в этой ситуации советовать. Но не нужно забывать, что сейчас мы находимся в стадии решения крупных проблем национального значения. Не хочется верить в эти обвинения. Но чтобы до конца не дискредитировать то, что происходит, руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону, чтобы не мешать личностные дела с тем, что происходит в целом», — цитирует РИА Новости слова Фетисова.

Он отметил, что решение должно принимать само руководство.

«Повторюсь, не хочется верить в данные обвинения, но если они подтвердятся, то это очень серьезная история», — подчеркнул Фетисов.

Спортсмен признался, что вся эта история крайне неприятная. Особенно, если учитывать, что в последнее время РУСАДА был проделан большой объем работы, что признало в том числе и WADA.

«У нас у всех есть надежда, что рано или поздно мы сумеем закончить конфликт между российским спортом и всеми международными структурами. И то, что разворачивается вокруг РУСАДА сейчас, не может приблизить нас к выполнению этой задачи», — подчеркнул Фетисов.