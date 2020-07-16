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Глава РФПИ обвинил Запад в дискредитации российской вакцины

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© Pixabay

© Pixabay

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил на обвинения в адрес России по поводу возможной кражи данных о препарате против коронавируса. Заявление Британского национального центра кибербезопасности о хакерах, атакующих ресурсы западных медицинских учреждений «почти наверняка» по заданию Москвы, похоже на попытку дискредитировать российскую вакцину, с которой будет трудно честно конкурировать на рынке. Такая позиция бездоказательна. Кроме того, все возможные секреты уже раскрыты в рамках нормального делового обмена информацией.

«Я думаю, что вся эта история — это попытка запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся ее успеха, поскольку она потенциально может быть первой на рынке и потенциально наиболее успешной», — заявил Дмитриев в ходе интервью британскому Times Radio.

Глава РФПИ отметил, что шведско-британская биофармацевтическая компания уже передала всю необходимую информацию российским коллегам из «Р-Фарм» в рамках проекта производства вакцины AstraZeneca.

Также настораживает, что британские специалисты по кибербезопасности начали проявлять активность сразу после сообщений об окончании испытаний российской вакцины, отметил Дмитриев.

Обвинения в адрес «российских хакеров» 16 июля одновременно прозвучали со стороны Великобритании, Канады и Соединенных Штатов. В попытках украсть данные о разработке вакцины от COVID-19 подозревают группировку APT29, якобы искавшую доступ к неким уязвимостям и использовавшую фишинговые рассылки. В Британском национальном центре кибербезопасности назвали подобные действия «отвратительными».

Несколько дней назад пресс-служба Министерства обороны России заявила об успешных результатах испытаний вакцины от коронавируса, которая разрабатывалась совместно с медиками из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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