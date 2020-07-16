найти ×
   
  • USD +0.43
    71.23
  • EUR +0.39
    81.23
СохранитьСохранено0
×

308852

Мужчина пытался вынести алкоголь из магазина, выдав себя за полицейского

Small f1a6d446e0
© Артем Коротаев/ТАСС

© Артем Коротаев/ТАСС

Выдав себя за «начальника ППС», мужчина попытался вынести алкоголь из магазина в Балашихе.

Поскольку платить он не собирался, его остановила продавщица, а в полиции сказали, что никакого отношения к правоохранительным органам этот гражданин не имеет.

«В ходе проверки установлено, что мужчина не имеет отношения к органам внутренних дел и форменное обмундирование приобрел в одном из специализированных магазинов Москвы», — приводит «360» слова начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Выяснилось, что гражданин ближнего зарубежья 1986 года рождения пытался вынести из магазина две бутылки спиртного. При этом на нем была форма сотрудника полиции.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, что пьяный мужчина вытаскивает из брюк бутылки после того, как продавщица заметила, что он что-то прячет. Когда же женщина попыталась снять его на видео, он попытался вырвать смартфон из ее рук.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
12216673читать позжечитаю позже
Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве
44238577читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу

Не только мытьем рук единым.

28089488читать позжечитаю позже

Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения15 мая

Препарат помогает быстрее, чем правильное питание.

471390498читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM