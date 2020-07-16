Мужчина пытался вынести алкоголь из магазина, выдав себя за полицейского

Выдав себя за «начальника ППС», мужчина попытался вынести алкоголь из магазина в Балашихе.

Поскольку платить он не собирался, его остановила продавщица, а в полиции сказали, что никакого отношения к правоохранительным органам этот гражданин не имеет.

«В ходе проверки установлено, что мужчина не имеет отношения к органам внутренних дел и форменное обмундирование приобрел в одном из специализированных магазинов Москвы», — приводит «360» слова начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Выяснилось, что гражданин ближнего зарубежья 1986 года рождения пытался вынести из магазина две бутылки спиртного. При этом на нем была форма сотрудника полиции.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, что пьяный мужчина вытаскивает из брюк бутылки после того, как продавщица заметила, что он что-то прячет. Когда же женщина попыталась снять его на видео, он попытался вырвать смартфон из ее рук.