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Почетный врач Австралии рассказал, как лечить коронавирус

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Почетный профессор Университета Южной Австралии Ричард Хед призвал к новому подходу лечения COVID-19.

Надежды найти эффективную вакцину или противовирусное средство этой осенью тщетны. Ученые должны сосредоточиться на перепрофилировании существующих проверенных лекарств, чтобы использовать их до тех пор, пока не найдется лекарство от коронавируса, — пишет ученый.

Временное решение поможет снижать острые воспалительные реакции у тяжелобольных пациентов. Клинически оценивая существующие препараты, можно подобрать комбинацию препаратов для снижения опасных для жизни симптомов болезни.

Известно, что коронавирус может разрушать клетки в огромных масштабах, проникая в фермент под названием ACE2. Разрушив защиту фермента, вирус легко приникает в легкие.

Вторгаясь и повреждая фермент, вирус SARS-CoV-2 нарушает нормальную регуляторную функцию ACE2, выводя иммунную систему из равновесия и вызывая сильное воспаление. На сегодняшний день ученые не могут восстановить оболочку ACE2, поэтому единственная возможность — ослаблять воспалительную реакцию и взять под контроль самые опасные симптомы, считает врач.

Профессор Хед говорит, что, хотя устранение вируса является главной целью, срочно нужно искать решение в уже существующих лекарствах.

Вакцину могут так и не создать, и на ее поиски может уйти несколько лет, — заключил ученый.

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