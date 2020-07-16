Почетный врач Австралии рассказал, как лечить коронавирус
- 16 июля 2020, 17:48
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Почетный профессор Университета Южной Австралии Ричард Хед призвал к новому подходу лечения COVID-19.
Надежды найти эффективную вакцину или противовирусное средство этой осенью тщетны. Ученые должны сосредоточиться на перепрофилировании существующих проверенных лекарств, чтобы использовать их до тех пор, пока не найдется лекарство от коронавируса, — пишет ученый.
Временное решение поможет снижать острые воспалительные реакции у тяжелобольных пациентов. Клинически оценивая существующие препараты, можно подобрать комбинацию препаратов для снижения опасных для жизни симптомов болезни.
Известно, что коронавирус может разрушать клетки в огромных масштабах, проникая в фермент под названием ACE2. Разрушив защиту фермента, вирус легко приникает в легкие.
Вторгаясь и повреждая фермент, вирус SARS-CoV-2 нарушает нормальную регуляторную функцию ACE2, выводя иммунную систему из равновесия и вызывая сильное воспаление. На сегодняшний день ученые не могут восстановить оболочку ACE2, поэтому единственная возможность — ослаблять воспалительную реакцию и взять под контроль самые опасные симптомы, считает врач.
Профессор Хед говорит, что, хотя устранение вируса является главной целью, срочно нужно искать решение в уже существующих лекарствах.
Вакцину могут так и не создать, и на ее поиски может уйти несколько лет, — заключил ученый.
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