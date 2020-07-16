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Во время пластической операции в московской клинике скончалась пациентка

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В одной из частных столичных клиник во время пластической операции скончалась женщина.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по городу Москве, из-за гибели пациентки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Следствием установлено, что 15 июля после проведения операции в клинике, расположенной на улице Асеева в Москве, самочувствие женщины 1985 года рождения ухудшилось. Несмотря на оказанную реанимационную помощь она скончалась, говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, пациентке делали липосакцию под общим и местным наркозом. Операция продолжалась около 4−5 часов, после чего состояние клиентки стало резко ухудшаться. Врачам удалось запустить сердце женщины с помощью дефибриллятора, однако через 15 минут оно снова остановилось.

Причину смерти назовут после вскрытия. При этом в клинике уверяют, что у женщины перед операцией взяли все необходимые анализы, и никаких патологий выявлено не было, сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что в одной из столичных клиник во время операции по исправлению носовой перегородки скончался 38-летний пациент.

«Ридус» также писал о том, что пациентка одной из частных клиник на северо-западе Москвы скончалась после оказанной ей косметологической услуги.

Кроме того, после пластических операций в клинике «Медланж» умерли сразу три пациентки, а в элитной московской клинике «Триумф Палас» скончалась 32-летняя мать двоих детей, собиравшаяся сделать подтяжку груди.

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Врач из Новороссийска засудил семью пациента за плохие отзывы

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© pixabay.com

© pixabay.com

Заведующий отделением детской хирургии новороссийской городской больницы № 1 Севак Велян выиграл судебный процесс у отца одного из своих юных пациентов Ильи Максименко, на которого подал иск за распространение ложных сведений.

Максименко-старший решил обратиться к Веляну, так как у его сына возникли проблемы со сном. Ранее мальчик уже проходил обследования у других врачей, и они не находили у него признаки каких-либо недомоганий, но родители решили дополнительно провериться у хирурга по совету знакомых.

Севак Велян быстро осмотрел ребенка и поставил ему диагноз «паховая грыжа», даже не потребовав сдавать анализы. Врач настаивал на том, чтобы мальчика прооперировали как можно скорее, запросив за операцию всего 30 тысяч рублей.

Илья Максименко решил перепроверить диагноз у других специалистов, и выяснилось, что у его сына на самом деле нет грыжи. Родители ребенка, чуто было не попавшего на операционный стол, оставили на сайте отзывов prodoctorov.ru резко негативную характеристику Веляна, в которой сообщалось, что он «режет здоровых детей ради денег».

Доктор Велян ощутил себя оскорбленным и подал судебный иск против семьи Максименко, требуя компенсации в размере миллиона рублей за сведения, порочащие его репутацию. По данным Telegram-канала Baza, суд принял сторону хирурга, но «скостил» сумму компенсации до 20 тысяч рублей.

Кроме того, супругов Максименко обязали написать опровержение на свой отзыв. Стоит отметить, что в профиле Саака Веляна на prodoctorov.ru удалены несколько отзывов с формулировкой «Автор не предоставил редакции „ПроДокторов“ документы, подтверждающие указанные в отзыве факты». Возможно, это были негативные отзывы других пациентов.

Подобные случаи происходят и в США. Когда в 2018 году Йеша Каллаган из штата Вирджиния имела неосторожность заказать доставку еды в местном ресторане «Ля Порчетта» и оставить о нем негативный отзыв, менеджер стал названивать ей и ломиться в дверь, предлагая «обсудить ваш отзыв о нашем ресторане». Дело кончилось вызовом полиции, а клиентка дополнительно понизила оценку ресторану в Сети.

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