Во время пластической операции в московской клинике скончалась пациентка

В одной из частных столичных клиник во время пластической операции скончалась женщина.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по городу Москве, из-за гибели пациентки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Следствием установлено, что 15 июля после проведения операции в клинике, расположенной на улице Асеева в Москве, самочувствие женщины 1985 года рождения ухудшилось. Несмотря на оказанную реанимационную помощь она скончалась, говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, пациентке делали липосакцию под общим и местным наркозом. Операция продолжалась около 4−5 часов, после чего состояние клиентки стало резко ухудшаться. Врачам удалось запустить сердце женщины с помощью дефибриллятора, однако через 15 минут оно снова остановилось.

Причину смерти назовут после вскрытия. При этом в клинике уверяют, что у женщины перед операцией взяли все необходимые анализы, и никаких патологий выявлено не было, сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что в одной из столичных клиник во время операции по исправлению носовой перегородки скончался 38-летний пациент.

«Ридус» также писал о том, что пациентка одной из частных клиник на северо-западе Москвы скончалась после оказанной ей косметологической услуги.

Кроме того, после пластических операций в клинике «Медланж» умерли сразу три пациентки, а в элитной московской клинике «Триумф Палас» скончалась 32-летняя мать двоих детей, собиравшаяся сделать подтяжку груди.