Два месяца без вируса: как Новая Зеландия поборола COVID

Прошло 76 дней с тех пор, как в Новой Зеландии был зарегистрирован последний случай заражения коронавирусом. Местные эксперты в сфере здравоохранения решили поделиться своими стратегиями по сдерживанию эпидемии.

При условии соблюдения всех правил мы ожидаем, что новый всплеск заражения, возможно, произойдет только один раз в течение следующих 18 месяцев. Но даже если это произойдет, мы сможем прервать цепь заражений, — пишут специалисты.

Напомним, что до сих пор границы Новой Зеландии остаются закрытыми для всех, за исключением местных жителей, граждан и небольшого числа иностранцев со специальными приглашениями. Всего в настоящее время около 400 человек ежедневно летают в Новую Зеландию.

Главное правило для всех прибывающих в страну — экспресс-сдача теста на коронавирус. С 16 июня у 46 человек выявили положительный результат на COVID-19, из них 27 человек до сих не выздоровели. Согласно статистике, такая строгая мера контроля позволяет выявлять до 12 зараженных человек в неделю.

Все прибывшие с коронавирусом помещаются в карантинный изолятор. При условии, что все зараженные немедленно помещаются в карантин, риск проникновения вируса в страну составляет около 0,1% — это означает, что на каждую 1000 инфицированных людей, прибывающих на границу, один человек будет освобожден из карантина, пока он еще заразен, пишут ученые.

Все вновь прибывшие в Новую Зеландию должны провести 14 дней в карантине в государственных отелях. Каждый человек должен сдать мазок COVID-19 на третий и 12-й дни своего карантинного пребывания. Покинуть изолятор можно только после отрицательного теста.



В Новой Зеландии было зарегистрировано в общей сложности 1548 случаев заболевания COVID-19 и 22 человека умерли. Премьер-министр Джасинда Ардерн вчера заявила, что обстановка в стране благоприятная, однако при появлении малейших опасений карантинные мероприятия внутри Новой Зеландии могут быть снова введены.

С тех пор как 19 марта Новая Зеландия закрыла свои границы, уровень инфицирования COVID-19 во всем мире увеличился в 50 раз и составил более 13 миллионов подтвержденных случаев заболевания.