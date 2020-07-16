Зонд NASA прислал самые близкие фотографии Солнца

Специалисты Европейского космического агентства и NASA опубликовали первые снимки Солнца крупным планом. Фотографии были получены во время космической миссии Solar Orbiter.

В середине июня аппарат Solar Orbiter совершил свой первый близкий проход мимо Солнца. Во время подлета он сделал серию потрясающих снимков, которые мы хотим показать вам, — говорят астронавты.

Во время брифинга, который пройдет сегодня, 16 июля, эксперты миссии обсудят, что изображено на этих фотографиях.

По словам специалистов, широкоформатной камере удалось максимально близко сфотографировать звезду, а также измерить магнитное поле.

Напомним, что зонд Solar Orbiter (SolO) 10 февраля 2020 года в 07:03 по московскому времени успешно стартовал с мыса Канаверал и начал свою миссию.

В задачи зонда входит изучение невидимых с Земли полярных областей Солнца. Это необходимо для того, чтобы лучше понять процессы, отвечающие за образование солнечного ветра — впечатляющих потоков плазмы, охватывающих всю Солнечную систему. На новых снимках аппарату как раз удалось запечатлеть их.

Также на изображениях, сделанных с помощью телескопа HRIEUV, можно рассмотреть «костры» — ранее неизвестные образования на Солнце, на которые указывает стрелка. Круг в левом нижнем углу показывает размер Земли для масштаба.

Ученые планируют, что аппарат будет успешно работать до декабря 2026 года, но на случай сбоев и различных неполадок у него есть запасное топливо, рассчитанное на десять лет работы.