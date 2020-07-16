Американские ученые заявили, что в Нью-Йорке на днях были выявлены комары, переносящие опасный вирус Западного Нила. Появление зараженных насекомых зафиксировали в Бронксе и на Стейтен-Айленде, сообщает департамент здравоохранения города.

Напомним, что лихорадка Западного Нила — острое трансмиссивное инфекционное заболевание, передающееся комарами. Заболевание новое: вирус был впервые обнаружен в Нью-Йорке 21 год назад.

Жители Нью-Йорка могут предпринять несколько простых шагов, чтобы защитить себя от вируса. В первую очередь это специальные репелленты от насекомых, которые можно нанести на открытые части тела. Также мы призываем власти города устранять участки со стоячей водой, где могут размножаться комары, — заявили авторы статьи.

Несмотря на то, что вирус довольно-таки новый, ученые успели получить статистику по ранее заболевшим людям. Известно, что у большинства инфицированных вирусом Западного Нила не проявляется никаких симптомов.

Однако, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), у каждого пятого инфицированного человека возникает лихорадка, головная боль, рвота или сыпь. По оценкам CDC, у одного из 150 инфицированных людей развивается тяжелое, потенциально смертельное заболевание, поражающее головной и спинной мозг.



Сезон комаров в Нью-Йорке обычно длится с апреля по сентябрь, однако сейчас ситуация может выйти из-под контроля. Поэтому департамент здравоохранения усиливает наблюдение за комарами в штате, устанавливая больше ловушек для насекомых.

Сейчас в городе насчитывается более 53 объектов наблюдения. В районах, где ранее были обнаружены зараженные комары, власти будут пытаться контролировать насекомых с помощью пестицидного спрея.

Также город продолжит свои усилия по уничтожению личинок комаров из болотистых районов и мест со стоячей водой.