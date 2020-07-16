Их нравы: мертвеца выбросили на крышу McDonald's в Нью-Йорке

Мертвое тело мужчины, завернутое в пластиковый пакет, обнаружили на крыше ресторана McDonald’s в районе Бронкс в Нью-Йорке. Сообщение о страшной находке поступило ранним утром15 июля на номер 911. Причину смерти еще предстоит определить экспертам, но по словам очевидцев, труп просто выкинули из окна здания рядом.

Как пишет The New York Post, местные жители в шоке от происшедшего.



«Запах проникал через окно, и ноги торчали», — цитирует издание слова местной жительницы Марши. Ее подруга живет в квартире, окна которой выходят на крышу McDonald’s. Она выглянула на запах и увидела тело, окруженное роем мух.

«Он выглядел так, словно пролежал там несколько дней, поскольку был мокрым от дождя», — добавила женщина.

Работница аптеки по соседству рассказала, что тело обнаружил уборщик, проверявший крышу. Мертвеца выбросили из окна.

Сотрудник маникюрного салона рядом с McDonald’s заявил, что просто шокирован инцидентом и считает его сюрреалистическим, словно из сказки.

«Время от времени полиция приезжает, чтобы проверить здание и McDonalds. Однако ничего подобного никогда раньше не случалось. Я и не думал, что такие вещи бывают в реальной жизни», — сказал он.