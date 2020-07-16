Более 100 человек задержали на незаконной акции в Москве
- 16 июля 2020, 00:04
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Число задержанных участников несанкционированной акции в центре Москвы 15 июля превысило 100 человек. Среди них есть представители прессы. Полиция планирует составлять протоколы и просто беседовать с людьми.
«Задержаны более 100 человек, их доставляют в отделы полиции, где будут составляться либо административные протоколы, либо проводиться беседы», — цитирует ТАСС слова источника в оперативных службах.
По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова, полиция задержала члена ОНК Марину Литвинович. Как пишут СМИ, та же участь постигла муниципального депутата Юлию Галямину и редактора TJournal Анну Бегиашвили.
Сейчас акция завершена, в районе улицы Петровка остались лишь представители прессы. Ранее «Ридус» опубликовал видеозаписи самих задержаний.
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