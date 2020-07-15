Планета отдохнула: сохранится ли экологическая выгода от пандемии

Во время карантина ученые не раз отмечали, что пандемия пошла планете на пользу: очистился воздух и водоемы, в крупных городах снизился уровень шума и выбросов СО2.

В новом исследовании американские ученые решили выяснить, надолго ли сохранятся такие изменения и смогли ли они как-то положительно повлиять на экологию за такой короткий промежуток времени.

Для исследования ученые проанализировали влияние карантина на уровень углекислого газа (CO2) с конца марта по 7 июня 2020 года. Они обнаружили сокращение использования авиатоплива (на 50%) и бензина (на 30%).

Потребление природного газа также сократилось почти на 20%, а спрос на электроэнергию — менее чем на 10%.

В целом эти уменьшения отражают общее сокращение ежедневных выбросов CO2 на 15%, что является самым большим ежегодным процентным снижением для США. Мы подсчитали, что такое затишье спасало около 200 человек в месяц, в первую очередь за счет снижения выбросов газов от транспорта. Ведь не секрет, что хорошая экология является одним из главных факторов долголетия, — пишут ученые.

Однако исследователи отметили, что из-за пандемии инвестиции в переход на низкоуглеродную энергетику прекратились. Например, мировые продажи электромобилей, по оценкам, упадут на 43% в 2020 году, так как все продажи автомобилей падают.

Кроме того, солнечные и аккумуляторные установки на крышах сократились, а количество рабочих мест в области чистой энергетики сократилось почти на 600 000 к концу апреля.

Ученые утверждают, что краткосрочные последствия пандемии очевидны, но долгосрочные последствия крайне неопределенны. В первую очередь это будет зависеть от того, сколько времени потребуется, чтобы взять пандемию под контроль и как долго продлится экономический кризис.