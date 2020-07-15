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В России появится лучшая тест-система для поиска антител к COVID-19

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Несмотря на то, что в нашей стране эпидемия COVID-19 постепенно идет на спад, потребность в точной диагностике заболевания не сокращается. ВОЗ предупреждает о возможности возникновения второй волны пандемии, о том же беспокоится и российский Минздрав.

В Китае, Австралии, США и во многих европейских странах вовсю используются тест-системы на определение антител к коронавирусу. Однако не все тесты обладают высокой чувствительностью, считают ученые.

Специалисты из Университета Эразма в Роттердаме провели исследование, в ходе которого проанализировали все существующие сегодня тест-системы и определи самые лучшие.

Одними из лучших были признаны две новые тест-системы от китайской компании Wantai Bioloical Pharmacy Enterprise Co., Ltd. Известно, что скоро эти тесты появятся не только во многих европейских странах, но и в России.

Право пользоваться и проводить тестирования получила компания «Космофарм». Новые тесты будут определять иммуноглобулины класса М и суммарные иммуноглобулины класса M и G к антигену коронавируса SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови.

Сейчас в мире регистрируются новые вспышки инфекции, стремительно растет число заболевших в США и странах Южной Америки. Послабление карантинных мер может привести к тому, что число заболевших вновь начнет расти, как это было, например, в Пекине.

Многие ученые уверены, что качественная система по определению антител к вирусу может помочь справиться с новой вспышкой инфекции.

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