Стоматологии строгого режима: как лечили зубы во время карантина

Из-за эпидемии коронавируса сфере медицинских услуг пришлось экстренно подстраиваться под новые реалии. Стоматологии не стали исключением, и с 25 марта работа в период пандемии коронавируса была фактически прекращена.

Возможен был прием по острой боли и в экстренных случаях, при соблюдении строжайших мер безопасности. «Ридус» пообщался со стоматологами и выяснил, как лечили зубы во время строгого карантина.

Почти 80% стоматологий не проводили прием. Они закрылись по многим причинам: некоторые боялись заразить врачей, персонал и пациентов, некоторым оказалось не под силу соблюдение всех ограничений, введенных правительством, и т. д. Оставшиеся 20% стоматологий, работавших во время пандемии, — в основном лидеры рынка, которые были готовы помогать людям, соблюдая все меры безопасности, — пояснила «Ридусу» Президент Startsmile Group Юлия Клоуда.

Строгие правила

Тем немногим клиникам, которые вели прием пациентов во время карантина, приходилось следовать строгим правилам. В число предписаний правительства входили уборка всех помещений каждый час, обработка всех вертикальных поверхностей и дверных ручек, измерение температуры всех сотрудников с ведением соответствующего журнала, сдача анализов на коронавирус каждые десять дней.

Также были введены большие временные промежутки приема (до полутора часов между каждым приемом), чтобы пациенты не встречались друг с другом в зоне ожидания. Для врачей и персонала были закуплены одноразовые халаты, маски с высоким уровнем защиты, перчатки.

Все инструменты и аппараты после каждого приема обрабатывались сильными дезинфекторами — вплоть до протирания всех дверных ручек.

Кто остался в строю

Всего 20% клиник могли работать во время пандемии, а в некоторых маленьких городах и вовсе не было открытых стоматологий. Юлия Клоуда считает, что во многом это связано с сильным увеличением расходов: резко возрос объем закупок масок, перчаток, халатов, дезинфекторов. Для клиник это и раньше была значительная статья расходов, но в период пандемии их потребовалось намного больше.

Например, одна маска с высокой степенью защиты стоит более 2000 рублей. Вторая причина — во время коронавируса был разрешен только прием по острой боли, а такое лечение в стоматологии не приносит высокого дохода. Расходы на выход администратора, старшей медсестры, врачей, ассистентов, обслуживающего персонала значительно превышают доход от приема пациентов с острой болью, — рассказала «Ридусу» собеседница.

Третья причина — все предписания правительства трактовались неоднозначно: даже те клиники, которые хотели бы работать, опасались нарушить какое-нибудь требование, что приведет и к распространению болезни, и к штрафам. Зато теперь у стоматологических клиник однозначно стало намного больше работы.

Стоматолог онлайн, без СМС и регистрации

Как показали исследования журнала Startsmile, российские клиники в массе своей оказались не готовы к этому: лишь 20% лидеров частной стоматологии смогли перейти на онлайн-консультирование. Ведь если у человека есть снимок полости рта, то ничто не мешает ему получить интернет-консультацию у любого врача-стоматолога.

Да, лечить зубы дистанционно невозможно, но получить рекомендации, сформировать план лечения — вполне реально. Особенно это заметно в ортодонтии — эта сфера продолжала активно работать и в пандемию.

Однако большинство клиник были не готовы к ведению онлайн-консультаций, т. к. для этого необходим качественно сделанный и работающий сайт. Или хотя бы активно работающие соцсети, в конце концов — представительство на каких-либо онлайн-площадках.