Задержаны еще два человека из окружения губернатора Фургала

Еще два человека из окружения губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержаны полицией по подозрению в мошенничестве. Речь идет о фактическом руководителе ломозаготовительной компании «ТОРЭКС» Николае Шухове и генеральном директоре ООО «Дальневосточный монолит» Евгении Аверьянове.

Шухова и Аверьяновна подозревают в разработке мошеннических схем получения банковских кредитов под гарантии завода «Амурсталь» с последующим выводом денег через предприятие на счета аффилированных с Фургалом коммерческих структур. Сообщается, что в 2019 году компания «Дальневосточный монолит» получила кредит на сумму 500 миллионов рублей. Официально деньги предназначались для закупки металлопродукции у «Амурстали». Однако сделка существовала лишь на бумаге. Получив средства, завод сразу же перевел их на счета фирмы «ТОРЭКС», руководителем которой является Николай Шухов. Под следствием также оказался прежний менеджмент металлургического завода, который проворачивал данную махинацию.

«Действия сотрудников СКР связаны с заявлением основного собственника предприятия Павла Бальского, которое он подавал в связи с его подозрениями и основаниями полагать, что часть тех средств, которые были на завод привлечены, были, собственно, незаконным образом выведены из оборота», — прокомментировал ситуацию генеральный директор завода «Амурсталь» Григорий Фрейдин.

Ранее правоохранители задержали близких к Фургалу депутатов Законодательной думы Хабаровского края от Либерально-демократической партии Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова. Их тоже подозревают в мошенничестве.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками 9 июля у своего дома, а после перевезен в Москву.



«По нашей информации, губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы, владел которой Сергей Фургал», — выяснил телеканал РЕН ТВ.

Наталья Сандалова, мать предпринимателя Романа Сандалова, убитого окружением Фургала, 15 лет писала письма лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и в прокуратуру с просьбой призвать к ответу виновных в гибели ее сына.