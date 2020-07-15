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Как COVID-19 влияет на здоровье сердца

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Группа американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, как коронавирус сказывается на сердечно-сосудистой системе. Дело в том, что почти 20% всех смертей, связанных с COVID-19, вызваны сердечно-сосудистыми осложнениями.

Несмотря на внушительную статистику, механизмы, из-за которых возникают эти осложнения, остаются предметом дискуссий в кардиологическом сообществе. Одна из гипотез сосредоточена на инфекции самого сердца, но неясно, какие именно клетки могут быть инфицированы, — говорят ученые.

В предыдущих исследованиях выяснилось, что COVID-19 заражает клетки через определенную клеточную молекулу, называемую ACE2. Чтобы понять, как действует эта молекула в организмах пациентов, а также как реагирует на различные лекарства, ученые применили современные технологии одноядерного секвенирования в образцах сердца человека.

В ходе этого исследования они смогли сделать вывод, что количество вирусного рецептора увеличивается у пациентов с уже существующими сердечными заболеваниями, но только в мышечных клетках сердца, называемых кардиомиоцитами.

Кроме того, специалисты обнаружили, что действие антигипертензивных препаратов, называемых ингибиторами АПФ, не оказывает заметного влияния на уровень молекул. То есть лечение ингибиторами ничем не отличается от других препаратов.

Авторы работы поясняют, что это исследование — только первый шаг в понимании сердечной патологии у людей, которые заражаются COVID-19. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы установить прямые доказательства сердечной инфекции, а также изучают распределение рецепторов в других популяциях и с помощью других подходов.

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