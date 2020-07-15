Сильный ветер осложнил работу пожарных в Долгопрудном

Крупный пожар возник в ночь на 15 июля в подмосковном городе Долгопрудный. Загорелся склад с обувью на улице Новая в микрорайоне Хлебниково. Огонь быстро охватил крышу строения и через полчаса она обрушилась. Жители окрестных домов, напуганные ярким пламенем и дымом, начали выкладывать в соцсети ролики с жутким зрелищем.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. Борьба с огнем идет трудно, несмотря на дождливую погоду. Пожарным мешает сильный ветер и высокая горючесть обуви. Возможно, она по большей части синтетическая.



«Тушение пожара осложняется высокогорючими материалами, которые находятся внутри, предположительно обувью, и сильным ветром. Работа по тушению пожара продолжаются», — цитирует ТАСС слова заместителя начальника подмосковного ГУ МЧС России Вадима Андямова.

На место событий прибыли 84 огнеборца и 28 единиц техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности — второй. Около полуночи его удалось локализовать.

Сведений о пострадавших нет. В районе пожара проводится замер концентрации вредных веществ в воздухе. Работает дежурная смена Мособлпожспаса. Спасатели призвали население не паниковать, закрыть окна и не мешать проезду служебной техники.

Накануне в Каире страшный пожар возник из-за прорыва трубопровода. Видео жуткого пламени попало в Сеть.