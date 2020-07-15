Ничего личного, просто бизнес: зачем Западу нужен миф о русских хакерах

Западные СМИ уже не первый год пугают жителей США и Европы «всемогущими русскими хакерами». IT-специалистам из России, которые якобы работают на Кремль, приписывают самые невероятные вещи: от вмешательства в выборы до организации уличных беспорядков. И если россияне относятся к таким новостям скептически, то американцы и европейцы склонны воспринимать их всерьез.

Рука Москвы

В 2015 году русских хакеров обвинили в кибератаке на сети Бундестага. Тогда германские депутаты получили на свои электронные почтовые ящики письма, содержащие вредоносную ссылку. Затем российским IT-специалистам инкриминировали вмешательство в выборы президента США посредством хакерских взломов. А в 2020 году западные эксперты обнаружили «московский след» и в уличных беспорядках, происходящих в США.

Самым пламенным обличителем русских хакеров стал Бен Ниммо, директор по расследованиям нью-йоркской фирмы Graphika. Он неустанно рассказывает, что группа хакеров из России на протяжении шести лет распространяет по всему миру фейки, которые оказывают существенное влияние на политические процессы в США, Германии, Франции и Великобритании. По словам господина Ниммо, русские хакеры осуществляют информационные атаки через Facebook, Twitter и другие онлайн-ресурсы.

Правда, ни аналитики фирмы Graphika, ни прочие эксперты так и не смогли предоставить сколь-нибудь убедительных доказательств вмешательства русских хакеров в политику коллективного Запада. Получается, что разговоры о «коварной руке Москвы» — очередное орудие информационной войны, которое используется для нагнетания в западном обществе антироссийских настроений. Это неизбежно ведет к массовому психозу среди рядовых граждан ЕС и США.

В то же время российские IT-предприятия из-за подобного положения дел терпят убытки. Так, негативный образ российского IT-специалиста привел к уменьшению доли компании «Лаборатория Касперского» на европейском рынке с 4,86% до 4,5%. А в июле 2017 года правительство США исключило «Лабораторию Касперского» из списка поставщиков программного обеспечения, чья продукция одобрена для использования американскими госструктурами. К 2018 году все органы государственной власти США должны были отказаться от эксплуатации антивирусных программ «Лаборатории Касперского».

«Русская мафия». Второй сезон

Миф о хакерах из России не только выставляет нашу страну в дурном свете, но и помогает западным спецслужбам «получать дополнительное финансирование». Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.

Образ русского хакера создан по подобию образа русской мафии в 90-х годах. Тогда ФБР выпрашивало у Конгресса США дополнительные финансовые средства на мнимую угрозу со стороны так называемой русской мафии. Сейчас миф о русской мафии неактуален, он остался лишь в голливудских фильмах, а вот образ русского хакера вполне подошел в качестве замены. И сейчас американские правоохранители, пользуясь всеобщей истерией, просят у Конгресса деньги на борьбу с русскими хакерами. В общем, старый добрый способ зарабатывания денег, — пояснил эксперт.

«Россия в этом случае должна настаивать на презумпции невиновности, — добавил Мухин. — Мы обязаны требовать доказательств нашей вины. До сих пор западные спецслужбы не смогли доказать ни одного эпизода вмешательства русских хакеров в американские и европейские политические процессы».

«К сожалению, противодействовать распространению самого тренда Россия не может. Медиаресурсы, которые находятся в распоряжении тех же американских спецслужб, гораздо значительнее, чем те, которыми распоряжается Россия. Но можно реагировать гибридным способом, то есть пытаться получить от этого выгоду. Если спецслужбы США убеждают американское общество в могуществе русских хакеров, то почему бы это как-нибудь не использовать. На мой взгляд, российским властям пора крепко задуматься над данным вопросом», — подытожил эксперт.

Представителям правящих кругов Запада очень удобно списывать на внешнее воздействие русских хакеров собственные просчеты, утверждает заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Это пошло еще с 2016 года в США. Признать, что американское общество на самом деле расколото, политикам США неудобно. Поэтому они говорят, что это, мол, русские оказали влияние. Сейчас аналогичная ситуация разворачивается в Польше: половина населения проголосовала за одного кандидата в президенты, а половина — за другого. Польская элита тоже не желает признавать, что общество расколото. И теперь они будут рассказывать нам, что во всем виновата Россия», — сказал Малькевич в комментарии «Ридусу».

Общественник полностью разделяет мнение Мухина о том, что кибервойна является для западных ведомств хорошим источником дохода. По мнению Малькевича, она позволяет «списать любые деньги», поскольку «оценить результаты этой войны практически невозможно».

Сейчас руководитель того или иного западного ведомства может спокойно заявить, что возглавляемую им структуру атаковали русские хакеры, нанесли серьезный ущерб, и теперь ему нужны деньги на восстановление. Проверить достоверность данной информации трудно, и ведомства в конечном итоге получают дополнительное финансирование, — сказал Александр Малькевич.

При этом, к сожалению, нельзя утверждать, что разговоры об угрозе со стороны русских хакеров остаются лишь разговорами, отметил эксперт.

«Используя надуманные обвинения зарубежные спецслужбы проводят кибератаки против России. Не так давно президент США Дональд Трамп подтвердил журналисту The Washington Post Марку Тиссену, что в 2018 году лично санкционировал кибератаку на российское Федеральное агентство новостей. Правда, в тексте речь идет о неком „Агентстве интернет-исследований“, которое якобы манипулировало общественным мнением в период американских выборов в 2016 году. Но по факту удар был нанесен по петербургскому офису ФАН. Мир входит в какую-то очень тревожную реальность, когда государство с помощью кибератак сводит счеты с неугодными иностранными структурами. Поэтому нам нужно продолжать укреплять свою собственную информационную безопасность, ограждать себя законодательно и технологически от угроз, которые на данный момент существуют», — подытожил Малькевич.