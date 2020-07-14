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004757

Ученые придумали, как очищать воду в полевых условиях

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Nature

© Nature

Обеспечение чистой питьевой водой солдат во время военных учений и боевых действий — одна из самых важных и сложных задач. Ученые из Университета Рочестера придумали, как решить эту проблему.

Изобретатели создали влаго- и светопоглощающую алюминиевую панель, которая быстро и эффективно концентрирует солнечную энергию для испарения и очистки загрязненной воды.

Комбинированные влагопоглощающие и светопоглощающие свойства этих алюминиевых поверхностей могут обеспечить очистку воды в полевых условиях. Созданная нами конструкция несложная и довольно-таки мобильная, — говорят разработчики.

В исследовании уточняется, что ученым удалось разработать технологию лазерной обработки, которая превращает обычный алюминий в черную смолу, делая его абсорбирующим, а также влагоотводящим. Такой алюминий отлично подходит для очистки воды с помощью солнечного света.

Технология использует всплеск ультракоротких лазерных импульсов для травления поверхности обычного листа алюминия. Когда алюминиевую панель опускают в воду под углом, обращенным к солнцу, она вытягивает тонкую пленку воды вверх по поверхности металла.

В то же время почерневшая поверхность сохраняет почти 100% энергии, которую она поглощает от солнца, чтобы быстро нагреть воду. Наконец, влагопоглощающая поверхность изменяет межмолекулярные связи воды, еще больше повышая эффективность процесса испарения.

Сочетание трех технологий позволяет со 100%-ной эффективностью уменьшать присутствие всех распространенных загрязняющих веществ, таких как моющие средства, красители, моча, тяжелые металлы и глицерин, делая воду безопасной для питья.

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