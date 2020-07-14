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Рейс Ryanair из Кракова в Дублин прервали из-за записки в туалете

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© Twitter

© Twitter

Авиалайнер компании Ryanair, выполнявший рейс из Кракова в Дублин, совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за угрозы взрыва бомбы на борту. Полиция проводит тщательную проверку самолета. Решение об экстренном приземлении было принято после того, как в туалете нашли записку, предупреждавшую о взрывчатке.

В авиакомпании отметили, что командир воздушного судна следовал установленной процедуре. Предупредив британские власти, он направился в ближайший аэропорт, где самолет приземлился без происшествий и был доставлен на удаленную площадку. Все пассажиры благополучно покинули борт.

Как сообщает Sky, для сопровождения авиалайнера по тревоге поднялись в воздух два истребителя британских ВВС «Тайфун». Они находятся в круглосуточном режиме ожидания именно для таких случаев.

Станстед является предпочтительным аэропортом, который используют для экстренных посадок в случае оповещения об опасности. Он не так загружен, как Хитроу и Гатвик, и самолеты можно направлять в отдаленный угол аэродрома, подальше от терминала.

Накануне в Петрозаводске совершил посадку авиалайнер «Победы», летевший из Мурманска в Москву. Его заставила экстренно сесть курильщица, нарушавшая правила поведения на борту.

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