Число заразившихся COVID-19 жителей планеты превысило 13 миллионов

Более 13 миллионов землян заразились коронавирусом нового типа с момента начала пандемии. Такие данные обнародовал американский Университет Джонса Хопкинса. В основе его подсчетов — официальные сведения международных организаций и властей.

Точная цифра заразившихся, согласно информации университета, сейчас составляет 13 006 764. При этом для 570 776 человек заболевание закончилось летальным исходом.

Больше всего выявленных случаев COVID-19 — в США. Здесь коронавирусом было инфицировано 3 346 246 человек. На втором месте — Бразилия (1 864 681), третья в списке — Индия (878 254).

Россия по количеству зафиксированных случаев занимает четвертое место. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране зарегистрировано 733 699 зараженных. Болезнь поборол 504 021 человек, скончались 11 439 пациентов.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что существуют четыре основных сценария распространения коронавируса в мире.