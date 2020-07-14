найти ×
   
  • USD
    70.75
  • EUR
    80.09
СохранитьСохранено0
×

-204396

Число заразившихся COVID-19 жителей планеты превысило 13 миллионов

Small a73d41983d
© Pixabay

© Pixabay

Более 13 миллионов землян заразились коронавирусом нового типа с момента начала пандемии. Такие данные обнародовал американский Университет Джонса Хопкинса. В основе его подсчетов — официальные сведения международных организаций и властей.

Точная цифра заразившихся, согласно информации университета, сейчас составляет 13 006 764. При этом для 570 776 человек заболевание закончилось летальным исходом.

Больше всего выявленных случаев COVID-19 — в США. Здесь коронавирусом было инфицировано 3 346 246 человек. На втором месте — Бразилия (1 864 681), третья в списке — Индия (878 254).

Россия по количеству зафиксированных случаев занимает четвертое место. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране зарегистрировано 733 699 зараженных. Болезнь поборол 504 021 человек, скончались 11 439 пациентов.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что существуют четыре основных сценария распространения коронавируса в мире.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине
10011530читать позжечитаю позже
Советы
10 способов необычно встретить Новый год
6711613читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу

Не только мытьем рук единым.

27089488читать позжечитаю позже

Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети09 апреля

Эксперты выпустили рекомендации для выделения «фейковых» новостей.

6041030читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM