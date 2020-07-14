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Власти подтвердили обнаружение тела Найи Риверы

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© Twitter

© Twitter

Мертвое тело, найденное в северо-восточной части озера Пиру, действительно принадлежит пропавшей звезде телесериала «Хор» (Glee) Найе Ривере. Об этом заявил на пресс-конференции представитель властей округа Вентура.

Погибшая актриса была найдена через пять дней после исчезновения. Тело доставили в офис местного шерифа в 64 километрах от района обнаружения. Вскоре будет проведено вскрытие. Семья Риверы получила официальное уведомление.

«Я не могу представить, каково это для ее родителей, ее семьи», — заявил официальный представитель властей округа.

Ривера 8 июля отправилась кататься с малолетним сыном по озеру на арендованной лодке. Мальчика нашли позднее живым.

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