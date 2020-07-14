Власти подтвердили обнаружение тела Найи Риверы
- 14 июля 2020, 00:42
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Мертвое тело, найденное в северо-восточной части озера Пиру, действительно принадлежит пропавшей звезде телесериала «Хор» (Glee) Найе Ривере. Об этом заявил на пресс-конференции представитель властей округа Вентура.
Погибшая актриса была найдена через пять дней после исчезновения. Тело доставили в офис местного шерифа в 64 километрах от района обнаружения. Вскоре будет проведено вскрытие. Семья Риверы получила официальное уведомление.
«Я не могу представить, каково это для ее родителей, ее семьи», — заявил официальный представитель властей округа.
Ривера 8 июля отправилась кататься с малолетним сыном по озеру на арендованной лодке. Мальчика нашли позднее живым.
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