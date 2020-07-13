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На раскрасившего фонтан новгородца завели уголовное дело

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© youtube.com

© youtube.com

Житель Великого Новгорода Андрей Огнев решил раскрасить в золотой и серебряный цвета бронзовые скульптуры, венчающие фонтан «Садко» в Кремлевском парке в центре города.

Во время этих работ его задержали сотрудники полиции и завели на него уголовное дело по статье «Вандализм», сообщает «7×7».

Как пишет издание, маркетолог Огнев, известный в творческих кругах города как музыкант и художник, действовал исключительно из благих побуждений, намереваясь улучшить внешний вид фонтана, который этим летом не стали заполнять водой из-за коронавируса.

По ночам он тайком убирал мусор, чистил грязь и птичий помет, а потом решил раскрасить бронзовые скульптуры. За этим делом его и застали полицейские. Теперь новгородцу грозят большие неприятности: штраф до 40 тысяч рублей, арест до трех месяцев, обязательные или исправительные работы.

При этом не сообщается, какой именно ущерб он нанес монументу.

В беседе с изданием Огнев признался, что собирался реализовать свой проект «Фонтан счастья» и таким образом украсить серый город. В частности, он хотел изобразить купца Садко золотым, а его спутницу — серебряной. Кроме того, Огнев планировал покрасить постамент в розовый цвет, а чашу фонтана — в синий.

В поддержку художника горожане разместили на сайте Change.org петицию с требованием прекратить уголовное преследование Огнева.

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