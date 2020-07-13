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В Польше объявили официальные итоги выборов президента

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© Prawo i Sprawiedliwość/flickr.com (CC BY ND 2.0)

© Prawo i Sprawiedliwość/flickr.com (CC BY ND 2.0)

Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре выборов с результатом 51,03% голосов и останется на второй срок. Его конкурент — представитель оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский — набрал 48,97%. Результаты голосования официально обнародовали на пресс-конференции Государственной избирательной комиссии вечером 13 июля по итогам обработки всех бюллетеней.

По словам главы избиркома Сильвестра Марчиняка, за действующего президента проголосовали 10 440 648 граждан страны. Число сторонников Тшасковского — 10 018 263.

«Государственная избирательная комиссия установила, что в повторном голосовании 12 июля 2020 года среди двух кандидатов на пост президента Польши больше голосов получил и был избран президентом Анджей Дуда», — цитирует ТАСС слова Марчиняка.

По данным избиркома, явка на выборах составила 68,18%. На участки пришли более 20 миллионов поляков из 30 миллионов, имеющих право голоса.

Первый раз Анджей Дуда был избран на пост президента в 2015 году. До него два срока подряд страну возглавлял лишь Александер Квасьневский в 1995—2005 годах.

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