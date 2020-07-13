Якутский почтальон прошел за 10 дней 360 км, чтобы доставить письма в села

Начальник почтового отделения поселка Сангар Кобяйского района Якутии Афанасий Полятинский преодолел пешком около 360 км за 10 дней, чтобы разнести 97 кг корреспонденции по отдаленным селам.

По его воспоминаниям, первые 30 км он шел через реку по колено в воде, сообщает «Гордость России».

Когда началась буря, он пережидал ее во временной постройке из досок и целлофана с печкой внутри, которую соорудили охотники.

За все 10 дней 27-летнему почтальону лишь дважды удалось поспать в постели. Большую часть пути он проделал пешком, лишь изредка его подвозили на тракторах. По дороге ему попадались свежие следы медведя, а однажды он провалился сквозь лед и промок, пишет издание.

Как сообщила на своей странице в Instagram народный депутат Якутии Мария Христофорова, Полятинский был признан лучшим почтальоном России.