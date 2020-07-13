«Смотреть не буду»: матросы рассказали про мешок с расчлененной Ещенко

В ходе судебного процесса в Петербурге, на котором рассматривается уголовное дело историка Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, 13 июля продолжился допрос свидетелей.

В частности, свои показания дали сотрудники организации, занимающейся уборкой наплавного мусора на реках и каналах. Именно они нашли мешок с останками убитой.

По словам капитана-механика ГУП «Экострой» Антона Хабарова, утром 9 ноября 2019 года он вместе с матросами, убирающими мусор, подобрали на пересечении канала Грибоедова и Крюкова канала серый мешок, как из-под картошки, перевязанный белым шнуром. Его подняли на борт и оставили на барже.

«В понедельник снова пришли на работу, а начальник спрашивает: ничего „такого“ не находили? И говорит: надо посмотреть», — цитирует Хабарова «МК». Развязав шнурок и увидев красные пятна, матрос сказал: «Я дальше смотреть не буду». Тогда Хабаров сам раскрыл мешок и увидел внутри что-то похожее на мясо. Вглядевшись, он понял, что это тело, и вызвал полицию.

По версии следствия, 8 ноября 2019 года историк, специалист по наполеоновским войнам и реконструктор Олег Соколов застрелил Ещенко, с которой он сожительствовал, в своей квартире из незаконно хранившегося там обреза. Возможно, к мысли об убийстве девушки Соколова подтолкнула ссора с ней незадолго до преступления.

От тела аспирантки он попытался избавиться 9 ноября, но неудачно. Профессора выловили из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились женские руки.

Историку предъявили обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. Свою вину он признал. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он вменяем.

В конце марта Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил Соколову срок содержания под стражей до 23 сентября, отклонив просьбу адвокатов о домашнем аресте.